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İzmit Belediyesi korona virüs iddialarını yalanladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile oğlunun korona virüs test sonuçları pozitif çıkan personelin görev yapmaya devam ettiği yalanlandı.İzmit Belediyesi, yakını korona virüse yakalanan personelin çalıştırılmaya devam ettiği yönünde gündeme gelen iddiaları yalanladı.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile oğlunun korona virüs test sonuçları pozitif çıkan personelin görev yapmaya devam ettiği yalanlandı.
İzmit Belediyesi, yakını korona virüse yakalanan personelin çalıştırılmaya devam ettiği yönünde gündeme gelen iddiaları yalanladı. Konu ile ilgili İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, oğlunun korona virüs testi pozitif çıktığı iddia edilen belediye bünyesindeki kafeterya personelinin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bugün bazı yayın organlarında, İzmit Belediyesi Belsa Plaza 9’uncu katta bulunan kafeteryada çalışan personelin oğlunda koro navirüs testinin pozitif çıktığı, ilgili personelin ve kafeteryanın çalışmaya devam ettiği hakkındaki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu personelin oğlunun testinin pozitif çıktığının tarafımıza bildirilmesi üzerine, kafeterya derhal dezenfekte edilerek kullanıma kapatılmıştır. Kafeterya personeli de korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun bir şekilde hastanede gözlem altına alınmış, personele yapılan testler negatif sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Kafeteryanın da kapatıldığı açıklamalarının yer aldığı duyuruda, “Bu süreçte kafeteryanın hizmete devam ettiği bilgisi de tamamen gerçek dışıdır. İnsan sağlığı konusunda son derece dikkatle hareket eden Belediyemiz, söz konusu durumla ilgili gerekli önlemleri alarak, süreci hassasiyetle takip etmektedir” açıklamaları yer aldı.

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