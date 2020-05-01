İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki 12 iş makinesini hizmet filosuna kattı.

İzmit Belediyesi, mecliste araç alım kredisinin onaylanmasıyla 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini hizmet filosuna kattı. Yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 10 adet kazıyıcı ve yükleyici iş makinesi, yol süpürme ve temizliğinde kullanılmak üzere 2 adet ravo makinesi, bir adet silindir asfalt makinesi İzmit’in dört bir yanında hizmet vermek üzere yola çıktı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet filosunun yeni araçlarını kullanacak olan personelle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

İzmit Belediye Meclisi üyeleri Hakan Tanta, Ünal Özmural, Yaşar Kardaş, Süleyman Şen, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz ile birlikte hizmet filosunun yeni araçlarını inceleyen Başkan Hürriyet, kadın istihdamına yönelik bir güzel haber daha verdi. Başkan Hürriyet, yol süpürme ve temizliğinde kullanılacak olan 2 adet ravo makinesi için kadın şoförlerin istihdam edileceğini duyurdu. Başkan Hürriyet araçları kullanacak olan personelin kazasız belasız bir şekilde çalışmalar sürdürmelerini dileyerek, “Bu araçlar sizlerin vergileriyle alındı. Bu sebeple bu araçlar sizlere milletin emanetidir. Onlara gözününüz gibi bakın” dedi.

Yeni iş araçlarının tüm kente hayırlı olmasını dileyen Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde vatandaşımıza verdiğimiz bir sözümüz vardı. Öncelikle belediyemizin kaynaklarını ve parasını iyi kullanmak, yerinde kullanmak, doğru kullanmak ve daha da önemlisi tasarruf etmek vardı stratejimizde. O günden bugüne yaptığımız hesaplamalarda en yüksek tutan ödeme kalemlerinde hep araç kiralamaları olduğunu gördük. Oturup hesaplama yaptığımızda biz bu araç kiralamalarında ödediğimiz parayla aslında çok daha kısa sürede kendi araçlarımızı alabileceğimizi fark ettik” diye konuştu.

Araç satın almayla ilgili çalışmalara hızlıca başladıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, “Meclisimizden aldığımız yetki sonrası kullandığımız 27 milyonluk kredi karşılığında satın almasını başlattığımız çok sayıda aracımızın bir bölümü, ilk partisi bugün belediyemize ulaştı. Öncelikle iş makinelerimiz geldi. Önümüzdeki ay içerisinde de çöp araçlarımız ve yine diğer siparişlerini verdiğimiz belediye hizmetlerinde kullanacağımız araçlarımız tamamlanmış olacak. Böylece, İzmit Belediyesi kocaman bir filoya sahip olacak” şeklinde konuştu.

