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İzmit Belediyesinden 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklama:

19.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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"İnceleme sonucunda edinilen bilgi ve belgeler ile verilen ifadeler doğrultusunda öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edilmiştir"

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiğini bildirdi.

İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yahya Kaptan Mahallesi'nde 11 Aralık'ta yaşanan köpek ölümleriyle ilgili olarak inceleme yapıldığı kaydedildi.

Bunun sonucunda edinilen bilgi ve belgelerle verilen ifadeler doğrultusunda öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiği vurgulanan açıklamada, kusurla dolaylı ya da direkt olarak sorumlu personellerle alakalı soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda veteriner işleri müdürü ve müdürlükte sözleşmeli memur statüsünde görev yapan veteriner hekim için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nden gelen görev kusurları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama ve uyarma cezaları ile disiplin hükümleri uygulanmış ve özlük dosyalarına işlenmiştir. İşçi statüsünde çalışan iki veteriner hekim için de aynı şekilde yönetmelikten gelen görevlerindeki kusurlar nedeniyle İşçi Disiplin Kuruluna havale edilmiştir. Olay akşamı görev yapan diğer personeller ise değinildiği üzere öldürme kastı olmaksızın, sonucu öngörülmeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olmalarından bahisle, sözleşmelerindeki ceza cetvelinde belirtilen hükümler doğrultusunda İşçi Disiplin Kuruluna havale edilmişlerdir."

Ayrıca olaya karışan 4 personelin müfettiş raporu doğrultusunda disiplin kurulu kararını verinceye kadar müdürlüklerinin değiştirildiği belirtilen açıklamada, personellerin Veterinerlik İşleri Müdürlüğünden alınarak Park Bahçeler Müdürlüğünde görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bunların dışında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da olayda adı geçen personellerin her birine bin 900'er lira para cezası tebliğ edildiği aktarıldı.

- Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede 11 Aralık'ta, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, İzmit Belediyesi görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığını bildirmişti.

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