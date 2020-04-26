YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında mahallelere 60 yeni konteyner dağıttı.İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları ve korona virüsle mücadele kapsamında eksikliği bulunan mahallelerde konteyner dağıtımlarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında mahallelere 60 yeni konteyner dağıttı.
İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları ve korona virüsle mücadele kapsamında eksikliği bulunan mahallelerde konteyner dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Yahyakaptan Mahallesi ve Erenler Mahallesi’ne toplamda 60 yeni konteyner dağıtıldı. Toplum ve çevre temizliği açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atıkların çöpe atılmaması ve çevrenin korunarak ekonomiye katkı sağlanması amacıyla geri dönüşüm konteynerleri dağıtımına devam ediyor. Ayrıca İzmit Belediyesi tarafından bazı market ve sitelere 10 adet geri dönüşüm sepeti bırakıldı.
Konteynerlerin sayılarının arttırılacağını ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında tüm mahallelerde dağıtımların devam edeceğini açıklayan İzmit Belediyesi, vatandaşları da geri dönüşüm atıklarının konteynerlere atılması konusunda uyardı. Geri dönüşüm konteynerlerine çöp atılmamasını rica eden yetkililer, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde tüm konteynerlerin sık sık dezenfekte edildiğini söyledi. .

İzmit Belediyesi’nden 60 yeni geri dönüşüm konteyneri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Kayseri’nin sağlık kahramanları

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:58
Öğle
13:03
İkindi
16:51
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Deva Eczanesi
Izmit
Nur Eczanesi
Karamursel
Osmangazi Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Selam Eczanesi
Izmit
Seçil Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Murat Göğebakan Sahnede Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.