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İzmit Belediyesinden bebeklere özel koruyucu maske

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bebekler için koruyucu siper maske üretimine başladı.İzmit Belediyesi, korona virüsle tüm imkanları doğrultusunda savaşmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bebekler için koruyucu siper maske üretimine başladı.
İzmit Belediyesi, korona virüsle tüm imkanları doğrultusunda savaşmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığı için maske üreten ve her geçen gün üretim sayısını arttıran İzmit Belediyesi, bebekler için koruyucu özel siper maske tasarımlarını tamamlayarak üretimine başladı. Koruyucu maskeler, özellikle yeni doğan bebeklerin hayata daha güvenli başlamasını sağlayacak.
Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını 7 gün 24 saat boyunca devam ettiren İzmit Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi adına sivrisinek çalışmalarına hız verdi.

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