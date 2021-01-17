İzmit Belediyesinden binlerce aileye yardım

İzmit Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bütün vatandaşları kapsayacak bir sosyal destek sistemi oluşturarak, binlerce aileye yardımda bulundu. Yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle temel besin maddelerine ulaşamayan vatandaşlar için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilirken, ilçenin her mahallesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlandı. Pandeminin ilk aylarında 4500 gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda, ’Kardeş Eller’ projesi kapsamında İzmitli iki hayırsever, Balören Köyü’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir vatandaşa akülü sandalye hediye etti. Öğrencilere destek

Uzaktan eğitim kapsamında tablet, bilgisayar, kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan öğrenciler için başlatılan Askıda Tablet ve Askıda Bilgisayar uygulamalarıyla yardımseverler ihtiyacı olan çocuklara tablet ve bilgisayar bağışladı. Yine Askıda Fatura uygulamasıyla hayırseverler, internet üzerinden ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödedi. İzmit Belediyesi anlaşmaya vardığı büyük marketlere “Komşunu unutma, askıya gıda bağışla” diyerek Dayanışma Askısı stantları kurdu. Vatandaşların kendileri için yaptıkları alışverişin yanı sıra fazladan erzak satın alarak askıya bıraktığı ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Pandemi dönemi

İzmit Belediyesi saha ekipleri, pandemi dönemindeki bu hizmetlerin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılama amacıyla yoğun bir çaba göstererek 360 ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı.

Pandemi sürecinin olumsuz etkileri, maddi olduğu kadar manevi olarak da kendini hissettirdi. İzmit Belediyesi de bu süreçte vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek, psikolojik duygu durumlarını pozitif yönde etkilemek amacıyla Psikososyal Destek Hattı kurdu ve pandemi süresince 174 vatandaşa psikosyal destek sağladı. 250 vatandaşa evde bakım hizmeti

İzmit Belediyesi, çalışan sağlık çalışanları için meyve, süt, ayran ve kuruyemiş gibi güçlendirici gıdalar da dağıtırken, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların konforunu sağlamak ve bakımını kolaylaştırmak amacıyla 24 hasta yatağı ve 16 tekerlekli sandalye desteği sağladı. Yine yapılan tespitler sonucu kişisel bakımını gerçekleştiremeyen ve bunun için desteğe ihtiyaç duyan bireyler için evde bakım hizmeti verilirken aylık 250 hastanın kişisel bakım ihtiyaçları, evde bakım personelleri tarafından karşılamaya devam ediyor.

Ramazan’da sıcak yemek

Bunun yanında, pandemi koşulları sebebiyle çocuklarıyla veya komşularıyla görüşemediği için sıcak yemeğe erişim sağlayamayan yoksul ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sağlandı. Dijital ortamda oluşturulan iftarizmit.bel.tr adresi üzerinden 15 TL karşılığında iftar bağışı yapan İzmitlilerin de katılımıyla, Ramazan ayını kapsayan süreçte 12 bin 121 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Çocuklara bayramlık

İzmit Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik nakdi yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi ailelerin alışverişlerinde kullandığı İzmit Kartlarına yüklenen giyim desteği ücreti ile aileler, çocukları için bayram öncesinde giyim alışverişlerini yaptı. Gıda Bankası

İzmit Belediyesi, 2020 yılında İzmit’te yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, destek vermek ve gönüllere dokunmak amacıyla Gıda Bankası’nı da hayata geçirdi. Toplumsal yardımlaşma konusunda farkındalık oluşturan Gıda Bankası’nda temel gıdalarının yanında temizlik malzemeleri de bulunuyor. İzmit Belediyesinin Tarımsal Uygulama Bahçelerinde ürettiği mahsullerinin yanı sıra hayırsever vatandaşların bağışladığı ürünler de Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

Elazığ ve İzmir için seferberlik

İzmit Belediyesi, 2020 yılında Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremlerin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgelerine giderek, yardım kampanyaları da başlattı. Başkan Hürriyet’in çağrılarını kulak veren İzmitliler, Ocak ayından Elazığ’daki Kasım ayında ise İzmir’deki kardeşlerine büyük destek oldu. İzmit Belediyesi ekipleri, halkın bağışladığı gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, çocuk bezi gibi ürünleri tırlarla birlikte hem Elazığ hem de İzmir’deki depremzedelere ulaştırdı.

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