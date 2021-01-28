YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

28.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

İzmit Belediyesi, yeni projesi Çınar Atık Uygulaması ile geri dönüşümde farkındalığa imza atacak.Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi’nin yeni geliştirdiği mobil uygulaması ile vatandaşlar, en yakın geri dönüşüm noktasını öğrenebilecek.

İzmit Belediyesi, yeni projesi Çınar Atık Uygulaması ile geri dönüşümde farkındalığa imza atacak.
Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi’nin yeni geliştirdiği mobil uygulaması ile vatandaşlar, en yakın geri dönüşüm noktasını öğrenebilecek. Çınar Atık Uygulaması ile vatandaşlar, hem çevre kirliliğinin önüne geçecek hem de ekonomiye katkı sunacak. Uygulama sayesinde vatandaşlar kendilerine en yakın ambalaj atıkları, cam atıkları, elektronik atıklar, yağ atıkları, tekstil atıkları, pet şişe atıkları, pil atıkları için oluşturulan atık noktalarına ulaşabilecek.
İzmit Belediyesi, doğaya ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için hayata geçirdiği mobil uygulama ile geri dönüşümün hızlandırılmasını ve yaygınlaşmasını amaçlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:18
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

İlim Eczanesi
Izmit
Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Gültaç Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Özgem Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Kocaeli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

Karla kaplı ormanlara paletli araçlarla gelip yaban hayvanlarını beslediler

Karla kaplı ormanlara paletli araçlarla gelip yaban hayvanlarını beslediler

Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kocaeli, Bartın, Zonguldak ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Yeni emniyet binasına otopark ve çevre yolu yapılıyor

Yeni emniyet binasına otopark ve çevre yolu yapılıyor

Kocaeli’nde 12 bin 675 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’nde 12 bin 675 adet makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.