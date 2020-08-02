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İzmit Belediyesinden Karadenizliler Mahallesi’ne yeni asfalt yol

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında Alikahya Karadenizliler Mahallesi Turan Sokak’ın yolunu 150 ton asfaltla yeniledi.İzmit Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında Alikahya Karadenizliler Mahallesi Turan Sokak’ın yolunu 150 ton asfaltla yeniledi.
İzmit Belediyesi, ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent genelinde plan ve programa alınmış tüm mahalle ve sokaklarda asfalt çalışmalarına sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Alikahya Karadenizliler Mahallesi Turan Sokak’ta deforme olan asfalt yolu yeniledi. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulan yolda, 150 ton sıcak asfalt kullanıldı. Ekipler, vatandaşın memnuniyetinin ön planda tutulduğu asfalt çalışmalarının belirlenen program dahilinde tüm mahallerde devam edeceğini söyledi.

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