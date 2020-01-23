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İzmit Belediyesporlu genç kızlar milli takım kampında

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde U-16 liginde şampiyon olan İzmit Belediyespor kız basketbol takımı, Bursa’da toplanan milli takım kampına 2 sporcu göndermeyi başardı.Kocaeli’ni Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden İzmit Belediyesi, alt yapıda da çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

İzmit Belediyesporlu genç kızlar milli takım kampında

Geçtiğimiz günlerde U-16 liginde şampiyon olan İzmit Belediyespor kız basketbol takımı, Bursa’da toplanan milli takım kampına 2 sporcu göndermeyi başardı.
Kocaeli’ni Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden İzmit Belediyesi, alt yapıda da çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde U-16 liginde şampiyonluğa ulaşan İzmit Belediyespor, milli takım kampına da 2 sporcu göndermeyi başardı. U-14 Yıldız Kız Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Özge Nur İnanlı ve U-15 Yıldız Kız Milli Takım kampına davet edilen Nehir Ulufer, milli takımla birlikte 24 Ocak Cuma gününden itibaren kampa girecek.
24-27 Ocak tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşecek kampta genç sporcular milli takımda kalıcı olmak için yeteneklerini gösterecek. U-15 takımı 28 Ocak Salı günü Bulgaristan ile hazırlık maçı yapacak. İzmitli Nehir Ulufer’in bu karşılaşmada süre alması bekleniyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milli takım kampına davet edilen sporcuları kutlayarak, kendilerine ayakkabı hediye etti.

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Izmit
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Kandira
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Şen Eczanesi
Cayirova
Barış Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
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