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İzmit Belediyesporlu izciler kış milli kampını tamamladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesporlu izciler Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampını tamamladı.İzmit Belediyespor izcileri 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampına katıldı.

İzmit Belediyesporlu izciler Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampını tamamladı.
İzmit Belediyespor izcileri 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Bolu Aladağ Kamp Eğitim Tesislerinde gerçekleşen Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampına katıldı. Ağır kış şartlarında gerçekleşen eğitime Türkiye’nin çeşitli illerinden 525 izci katılırken İzmit Belediyesporlu 14 izci, Muzaffer Gündüz liderliğinde kampta yerini aldı. Katılımın yüksek olduğu eğitim kampında izcilere kış şartlarında yaşama eğitimi verildi. Kar evi ve kar mağarası yapımı, karda ateş yakma ve ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra izcilerin kayak ve kızak becerileri geliştirildi. Bir hafta süren kampta izciler yoğun kış şartlarında hayatlarını idame ettirebilmeyi öğrenirken aynı zamanda keyifli bir hafta geçirdiler.
525 izcinin katıldığı Türkiye İzcilik Federasyonu Kış Milli Kampında İzmitli izciler İzmit Belediyesi ve Türk Bayrağının yanında Kocaelispor atkısı açmayı ihmal etmediler. Kış milli kampında İzmitli izcilere liderlik yapan Muzaffer Gündüz, “Bolu Aladağ’da yapılan bu kamp, izcilerimiz açısından son derece verimli geçti. Bizlere her türlü desteği veren başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

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