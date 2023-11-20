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İzmit, karla mücadeleye hazır

20.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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İzmit’te karla mücadele ekipleri kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışma gerçekleştirdi.

İzmit, karla mücadeleye hazır

İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini gösteren kar yağışının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına teyakkuzda bekleyen ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar seferberliği başlatarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçti. Ekipler kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte özellikle kentin yüksek ve kırsal kesimlerinde yoğun bir çalışma yaptı. Mecidiye, Orhaniye, Aralık İhsaniye, Balören, Kısalar ve Çubuklu Osmaniye Mahallelerinde yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

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