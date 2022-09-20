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İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

20.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davası sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 2017'de 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz müşteki sanık S.İ, müşteki Hasan D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Sanık S.İ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Patlamayla bir alakaları olmadığını savunan S.İ, "Sorumluluk bize ait değildi. Kameralar patlama sırasında kapatılmış. Patlama sırasında canımızla uğraşırken birileri delilleri karartmayla uğraşmış." ifadelerini kullandı.

Bir kısım katılan avukatı da önceki beyanlarını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

- Süreç

Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisinde 27 Nisan 2017'de gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangında 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 30 Mart 2021'de açıkladığı mütalaasında, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışıyla asli ve tali kusurlu olarak 1 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, tutuksuz sanıklar S.İ, E.G, C.T. ve K.H'nin "taksirle öldürme" ve "yaralama" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, M.P, Y.P. ve Y.H'nin ise beraatini talep etmişti.

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