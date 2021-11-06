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İzmit Körfezi'nde orkinos balığı görüldü

06.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde orkinos balığı görüldü

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nde balıkçılar, orkinos balığına rastladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, körfezin korunması ve canlı popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın (deniz salyası) ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, körfezin temizlenmesi için tedbirler aldı.

Çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi, çok sayıda ve farklı çeşitte balığa ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odasının destekleriyle geçen hafta düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'nda iki günde 1240 balık oltaya takıldı.

Bu balıklar arasında izmarit, lapin, hani, istavrit, ispari, kırlangıç, öksüz, dil, gelincik, barbun, eşkina, mezgit, iskorpit ve vatoz gibi farklı türler yer alıyor.

En son yaklaşık 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde görülen ve haberlere konu olan orkinos da denizin derinliklerinde yeniden dolaşmaya başladı.

Zıpkınla körfezin derinliklerine dalan balıkçılar, karşılarında orkinos görünce şaşkınlık yaşadı.

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