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İzmit parkları bakımdan geçiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, merkez ile kırsal mahallelerdeki park ve bahçelere bakım çalışması gerçekleştiriyor.İzmit Belediyesi, eski ve yıpranan parkları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmit parkları bakımdan geçiyor

İzmit Belediyesi, merkez ile kırsal mahallelerdeki park ve bahçelere bakım çalışması gerçekleştiriyor.
İzmit Belediyesi, eski ve yıpranan parkları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan park ve bahçelerde belediye ekiplerince bakım, boyama ve tamir çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Tepeköy Emel Sokak Parkı, Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı ile Emine Bulut Parkı’nda bulunan oyun grupları ve duvarlardaki zamanla oluşan hasar giderilerek boyama işlemleri tamamlandı. Mevsimsel şartlara bağlı olarak eskimeye uğrayan oyun grupları değiştirilip, bahçe ve trafo duvarlarına yazılan yazıları boyanarak yeşil alanlar temizlendi.
Ekipler daha sonra Serdar Mahallesi Serdar Parkı ve Yeşilova Mahallesi Şehit Taner Durmuş Parkı, Şehit Pilot Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Parkı, Namazgah Parkı ve Turgut Mahallesi Mutluluk Parkı, Akpınar Toki Parkı, Cumhuriyet Çocuk Parkı, Eko Park, Ekopark Havuz, Gölkaypark, Kızılay Parkı, Kültür Tepesi 2. Etap, Sabri Yalım Parkı ve Ş. Ayhan Akçin Parkı’na çalışmalarını sürdürdü.

İzmit parkları bakımdan geçiyor

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