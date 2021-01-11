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İzmit’in temizliğine kadın eli değecek

11.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi tarafından sınav ve mülakatla işe alınan 15 kadın temizlik işçisi göreve başladı.İzmit Belediyesi, kadınların iş ve sosyal hayatına katkıda bulunmak adına 15 kadın temizlik personelini işe aldı.

İzmit Belediyesi tarafından sınav ve mülakatla işe alınan 15 kadın temizlik işçisi göreve başladı.
İzmit Belediyesi, kadınların iş ve sosyal hayatına katkıda bulunmak adına 15 kadın temizlik personelini işe aldı. Sınav ve mülakat yöntemiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen kadınlar, kent merkezinde göreve başladı.
İstihdam edilen kadınlardan Nazlıcan Kobilay, "Fatma Başkanımıza bize böyle bir fırsat tanıdığı, erkeklerin yaptığı işi bizim de yapabileceğimizi gösterdiği için teşekkür ederiz. Biz kadınlar kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız" dedi.
İşe başlayan bir başka kadın personel Sinem Karşın ise "İzmit Belediyesinde olmaktan gurur duyuyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet bize bir iş kapısı açtı. İzmit’e kadınların eli değecek. İzmit daha detaylı ve daha güzel temizlenecek" diye konuştu.
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural da ilke imza attıklarını belirterek, "Başkanımız ve belediye yönetimimiz olarak kadınların iş hayatında daha fazla olması için bir karar aldık. Bu karara zabıta müdürlüğümüzde kadın arkadaşlarımızı istihdam ederek başladık. Ardından kadın şoförler ve kadın nikah memurları istihdam ettik. Şimdi de temizlik işleri kadınlara emanet edildi. Tüm arkadaşlarımıza, ailelerine ve İzmit halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. İstihdam ettiğimiz kadınlarımızın sayısı artmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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