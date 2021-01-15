İzmitli sporcular pazar sabahı Madrid’e uçuyor

Kadınlar Avrupa Basketbol Ligi temsilcilerinden İzmit Belediyespor, grup maçları için 10 sporcu ve 6 teknik kişilik ekiple 17 Ocak Pazar günü Madrid’e uçacak.

Euroleague Women’da Türkiye’yi temsil eden İzmit Belediyespor, pazar günü grup maçları için İspanya’ya uçuyor. Sabah 08.30’da Türk Hava Yolları ile Madrid’e gidecek olan İzmitli sporcular, oradan da Salamanca’ya geçecek. 9 gün boyunca Salamanca’da konaklayacak olan İzmit Belediyespor, 19 Ocak’taki ilk maçında Perfumerias Avenida ile karşılaşacak. 21 Ocak’ta Dynamo Kurks ve 22 Ocak’ta Nadezhda ile oynayacak olan İzmit Belediyespor, 25 Ocak’ta Perfurerias Avenida ile oynadıktan sonra Türkiye’ye dönecek. İzmit Belediyespor kalan son 2 maçını ise 16-18 şubatta Rusya’da oynayacak.

Kafilede Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü, Milica Jovanovic, Clarissa Cristina Dos Santos, Egle Siksnuite, Erica Wheeler ve Miray Şahin olacak. Teknik ekipten ise idari menajer Onur Berber, başantrenör Fırat Okul, yardımcı antrenörler; İstemihan Örücü ve Murat Tuna, kondisyoner Tolgahan İnce, masör Gürcan Sezgin olacak.



