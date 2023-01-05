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İzmit’te 135 bin ton çöp ve atık toplandı

05.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te 2022 yılında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla toplam 135 bin ton çöp ve atık toplandı.

İzmit’te 135 bin ton çöp ve atık toplandı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında yürüttüğü çalışmalarda, konteynerlerden toplam 120 bin ton çöp toplandı. Ekipler; hane ve iş yerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve sokaklardan 3 bin 500 ton dal atığı, bin 500 ton mobilya atığı, 10 bin ton moloz atığı olmak üzere toplam 15 bin ton atık topladı. Toplamda 135 bin ton çöp ve atık toplandı.

Öte yandan, 6 bin 960 cadde ve sokağı yıkayarak hijyenle buluşturan ve periyodik çalışmaların dışında 3 bin 168 vatandaşın yıkama talebini yerine getiren ekipler, kamu kurum ve kuruluşların, okulların ve camilerin bahçelerini de düzenli olarak dezenfekte etti.

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