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İzmit’te 4 buçuk kilometrelik yolun asfalt çalışmalarına başlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.11.2020 13:31 | Son Güncelleme

İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayan 4 buçuk kilometrelik yolun ilk asfalt serimine katılan Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, derdimiz, gayemiz milletimize hizmettir” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayan 4 buçuk kilometrelik yolun ilk asfalt serimine katılan Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, derdimiz, gayemiz milletimize hizmettir” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yolun ilk sıcak asfalt serimine katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekipten çalışma hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Hedefimiz, derdimiz, gayemiz milletimize hizmettir” dedi.
Tüm altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına başlaması nedeniyle bölgede inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Kocaelimiz’in ve İzmit’imizin güzel insanlarına en güzel hizmeti yapmak için eser üretiyoruz. Dört buçuk kilometrelik yolumuzun vatandaşlarımızın hayatına konfor katacak. Milletimize hizmet ederek kentimizin gelişmesine ve vatandaşımızın hayatına değer katmayı sürdüreceğiz. Bugün asfaltlama çalışmasına başladığımız bu yolumuz köylerimize kadar geniş bir alana ulaşımı kolaylaştıracak ve konforlu hale getirecek. Hemşerilerimize hizmet son durağı olmayan bir yolculuktur. Çarşıbaşı Caddesi’nden bölge köylerine ulaşımı daha sağlıklı sağlayacak yolumuz tamamlandığında İzmitimiz’e güzel bir eser daha kazandıracağız. Hizmet üretme yolculuğumuza asla ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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