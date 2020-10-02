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İzmit’te altyapı çalışmaları nedeniyle geçici güzergah

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi’nin Leyla Atakan Caddesi kesişimi ile Süleyman Paşa sokak arasında kalan bölümünde İSU’nun yapacağı altyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah belirledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde 2 önemli güzergahta altyapı çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi’nin Leyla Atakan Caddesi kesişimi ile Süleyman Paşa sokak arasında kalan bölümünde İSU’nun yapacağı altyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah belirledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde 2 önemli güzergahta altyapı çalışması yapacak. Çalışma kapsamında bölgeyi kullanacak araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak çalışma nedeniyle UIaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah oluşturuldu. Bölgeyi kullanan Sanayi hatları 44, 64, 94, 104, 114, 124, 134, 144 ve D4 çalışma süresince Leyla Atakan Caddesi, Baç kavşağı, Santral, Gazanfer Bilge Bulvarı, Anıtpark, Atatürk Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi ve Sanayi Caddesini kullanacak.
Bölgeyi kullanan Yahya Kaptan hatları 59, 80, 87, 126, 140 ve 141 çalışma süresince Leyla Atakan Caddesi, Baç kavşağı, Santral, Gazanfer Bilge Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi ve Şehit Rafet Karacan Bulvarını kullanacak.

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