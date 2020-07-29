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İzmit’te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ot biçme işlemleri gerçekleştirerek mezarlıkları bayrama hazırlıyor.İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ot biçme işlemleri gerçekleştirerek mezarlıkları bayrama hazırlıyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlar ve çevresindeki uzayan otları biçen İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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