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İzmit’te Mustafa Kemal Atatürk ‘Atatürk Evi’nde anacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan dünyanın en zengin Atatürk Müzesinde anılacak.İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan dünyanın en zengin Atatürk Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan dünyanın en zengin Atatürk Müzesinde anılacak.
İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan dünyanın en zengin Atatürk Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Atatürk’ün kullandığı yüzlerce eşyanın ve Atatürk’e ait yüzlerce fotoğrafın yer aldığı müze, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82.yıl dönümü olan 10 Kasım’da 09.00-18.00 saatleri arasında İzmit halkının ziyaretine açık olacak.
Pazartesi günleri hariç olmak üzere haftanın 6 günü ziyarete açık olan Atatürk Müzesi’nin 10 Kasım gibi önemli bir günde de açık olmasıyla birlikte İzmitliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün eşyalarını inceleme imkanı bulacak.

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