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İzmit’te vatandaşlar ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan “Kardeş Eller” projesi ile vatandalar ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek.İzmit Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dost Eller”, gıda kolisi, askıda gıda, sıcak yemek dağıtımı gibi projelerin ardından bu hafta başlattığı “Kardeş Eller” projesiyle, önemli bir çalışmaya daha imza attı.

İzmit’te vatandaşlar ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyecek

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan “Kardeş Eller” projesi ile vatandalar ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek.
İzmit Belediyesi, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği “Dost Eller”, gıda kolisi, askıda gıda, sıcak yemek dağıtımı gibi projelerin ardından bu hafta başlattığı “Kardeş Eller” projesiyle, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ekseninde örnek çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu kez de “Askıda Fatura” uygulamasını hayata geçirdi. Hayata geçirilen proje Kardeş Eller projesiyle de entegre olarak çalışacak. Vatandaşlar Askıda Fatura uygulaması için oluşturulan internet sitesine girerek ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilecek.
Askıda Fatura sayfasında yer alan faturalar, İzmit Belediyesinin sosyal ihtiyaç değerlendirme kriterleri doğrultusunda desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen vatandaşların faturalarından oluşuyor. Destek olmak isteyen vatandaşlar, ödemek istediği fatura tutarını seçip askıdan al butonuna tıklayarak İSU’nun fatura ödeme sayfasına yönlendirilecek. Bu sayfaya ödeme bilgilerini girerek fatura konusunda desteğe ihtiyacı olan bir vatandaşımıza kardeş eli uzatabilecek.

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