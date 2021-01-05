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İznik Belediyesi 3 ay kira almayacak

BURSA HABERLERİ  | 05.01.2021 12:23 | Son Güncelleme

İznik Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay daha kira almayacağını açıkladı.2021 yılı Ocak ayı Belediye Meclisinde koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik bir görüşme yapıldı.

İznik Belediyesi 3 ay kira almayacak

İznik Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay daha kira almayacağını açıkladı.
2021 yılı Ocak ayı Belediye Meclisinde koronavirüs salgını sebebiyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik bir görüşme yapıldı. İznik Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi olarak meclise gelen maddede, belediyeye ait işyerlerinin kiralarının ertelenmesi masaya yatırıldı. Oy birliği ile alınan bu kararla İznik Belediyesi, kiracı esnafının kira ödemelerinin 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında alınmayacağını açıkladı.
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla 7 gün 24 saat esasıyla mücadele ettiğimiz salgın döneminden en çok etkilenen esnaflarımıza elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hükûmetimizin bu süreçte yapmış olduğu önemli destekler üretim zincirinin en iyi şekilde aksamadan işlemesini sağlıyor. Bizler de bu süreçte kendi yetki alanlarımızda esnaflarımıza desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediye meclisimizde 2021 yılında da belediyemize ait iş yerlerinden 3 ay daha kira almıyoruz. Bu süreci hep birlikte başaracak ve aşacağız” dedi.

İznik Belediyesi 3 ay kira almayacak

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