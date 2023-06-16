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"İznik Derbent dokuması" coğrafi işaretle tescillendi

16.06.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesine özgü kültürel değerlerden olan "İznik Derbent dokuması"nın, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendiği bildirildi.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatlarıyla ilçeye özgü ürünlerin geleceğe taşınması vizyonu kapsamında hazırlanan dosyayla yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından onaya uygun bulundu.

Tescil belgeleri yetkililer tarafından hazırlanarak İznik Belediyesine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, İznik'in kültürel ve tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirtti.

Coğrafi işaret aldıkları ürünlerle geleneksel bilgi ve kültürel değerleri koruduklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Tarımsal ürünler de bu sayede tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanmış oluyor. Coğrafi işaret tescil belgelerini daha önce aldığımız İznik Müşküle üzümü ve Müşküle iğne oyalarına bugün İznik Derbent dokuması da eklendi. Ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte farklı çalışmalarla İznik'in birçok değerini İznik Belediyesi adına tescil ettireceğiz. İznik çinisinin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız dörde çıkmış durumda. İznik'in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz."

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Bursa İznik türk patent ve marka kurumu

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