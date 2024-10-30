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İznik Gölü’nde tarihi balık rekoru

İHA İHA
30.10.2024 09:40
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Son zamanlarda kuraklıktan etkilenen ve günden güne eriyen İznik Gölü’ne ağ atan balıkçılar, bir seferde tam 5 ton gümüş balığı avladı.

İznik Gölü’nde tarihi balık rekoru

Türkiye’nin 5., Marmara’nın ise en büyük gölü unvanını taşıyan İznik Gölü bir taraftan kuraklık ile mücadele ederken bir taraftan ise balık bereketi yaşatıyor. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi gümüş balığı avına devam ediyor. Balıkçılar son olarak İznik Gölü’ne attığı ağda 5 ton balık yakaladı.

İZNİK TARİHİNDE REKOR

Bir ağda 5 ton balık yakalayan 30 yıllık balıkçı Rıza Korkmaz, "Yakaladığımız balık kilosu her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu yıl daha verimli. Bugün 5 ton balık avladık ama, yarın 1 ton veya 500 kilo da avlayabiliriz. Her gün değişiyor" diye konuştu.
İznik Gölü’nden çıkan 5 ton gümüş balığı Balıkesir’in Bandırma ilçesine gönderildi. Bandırma’da bir fabrikada işlenecek olan balıklar Avrupa Birliği ülkelerine cips olarak ihraç edilecek.
Bazı yetkililer ise kuraklığın İznik Gölü’nde doğal yaşamı da etkilediğini ifade etti.

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İznik Gölü

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