İznik Gölü'nün su seviyesi geçen yıla göre düştü

Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü konumundaki İznik Gölü'nün su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 14 santimetre seviyesinde düştüğü bildirildi.

DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, yaptığı yazılı açıklamada, İznik Gölü'nün yüzey alanının 298 kilometrekare olduğunu belirtti.

Yılda ortalama 426 milyon metreküp suyun göle girdiğini, 55 milyon metreküp suyun ise sulamalar nedeniyle gölden çekildiğini kaydeden Tazegül, şu bilgileri paylaştı:

"Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığı nedeniyle İznik Gölü seviyesi geçen yıla göre 14 santimetre daha düşüktür. Bugünkü göl kotu 83,46 metre seviyelerindedir. Geçen yıl bugünkü göl kotu 83,60 metre olup, geçen yıla göre 14 santimetre seviye düşmüştür. 2 Kasım 2021'de 83,08 metre kotuna kadar düşen su seviyesi bugün itibarıyla, 5 ay öncesine göre 38 santimetre yükselmiştir."

İznik Gölü için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Tazegül, "İznik Gölü çevresinde bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için toplam sulama alanı 140 bin dekar arazinin 43 bin dekarının sulama sistemi kapalı yapılmış olup kalan 98 bin dekar arazinin de kapalı sulamaya çevrilmesi için proje çalışmalarına başlanmış, devam etmektedir. İznik Gölü'ne ilave su kaynakları derive edilmesi için de planlama çalışmalarına başlanmıştır." ifadesini kullandı.

