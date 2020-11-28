İznik’in Kurtuluş’unun 100’üncü yıl dönümü kutlandı

28 Kasım İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen kutlama programına İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kurumların yanı sıra vatandaşlar katıldı. İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, "Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bundan 100 yıl önce Temmuz ve Kasım 1920 de iki kez düşman saldırısına hedef olduk. Sur içinde ve dışında sokak sokak, ev ev kanlı çatışmalar oldu. Yunanlılar Çakırca, Elbeyli ve İnikli köylerini yakarak büyük tahribat yaptılar. Bu işgale karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ayrıca buradan kurtuluş gününü kutlayan İznik’ten öz vatan toprağı Karabağ’ı işgalden kurtaran Azerbaycan’daki kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İznik’li hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

İznik Kurtuluşu’nun 100’üncü yıldönümü kutlamaları, tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgını sebebiyle sınırlı sayıda katılım sağlanırken tüm cadde ve sokaklar Türk Bayrakları ile donatıldı.

