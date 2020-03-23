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İznikli öğrenciler evlerini okula çevirdi

BURSA HABERLERİ  | 23.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

İznikli öğrenciler evlerini okula çevirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde TRT-EBA TV üzerinden ilk derslerini yapan öğrenciler uzaktan eğitimi evlerinde okul ortamı oluşturarak aldı.

İlçede eğitim öğretim gören öğrenciler, aileleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA TV’de verdiği ilk ders için televizyon karşısına okul kıyafetleriyle ile geçti.

Evde okul ortamı oluşturan aileler, masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerine olanak sağladı.

İznik Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden Defne ve Çağan Poyraz kardeşler okul kıyafetlerini giyip zil eşliğinde derse başladı.

3. sınıf öğrencisi Çağan Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenini ve arkadaşlarını özlediğini belirterek, evde de okuldaki gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İznik TRT-EBA TV

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