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İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

28.12.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 11 SF 337 plakalı arazi aracı, Boyacı Mahallesinde virajı alamayarak duvara çarptı.

Kazada sürücü H.A. (38) ve araçta bulunun S.C. (24), Z.E.(24), G.K.(24) ve Z.A.(20) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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trafik kazası Bursa İznik

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