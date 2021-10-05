İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.

İlçede sürdürülen Hisardere kazılarında bulunan 2 lahit yapılan incelemelerde Milattan Sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlendirildi.

Lahitler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının ardından İznik Müzesi'nde sergilenecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz