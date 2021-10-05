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İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

05.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kazılarda iki lahit ortaya çıkarıldı.

İlçede sürdürülen Hisardere kazılarında bulunan 2 lahit yapılan incelemelerde Milattan Sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlendirildi.

Lahitler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının ardından İznik Müzesi'nde sergilenecek.

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