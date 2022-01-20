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İznik'te karla kaplanan tarihi mekanlar havadan görüntülendi

20.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik'te karla kaplanan tarihi mekanlar havadan görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde, kar yağışının ardından tarihi mekanlar, ayrı bir güzelliğe büründü.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, kartpostallık görüntülere sahne olan ilçeyi, havadan görüntüledi.

Tarihi Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Kapı, Dikilitaş ve tarihi surlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle havadan farklı bir güzellik sundu.

İznik Gölü sahili, Abdulvahap Tepesi ile ilçenin genel görünümü, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Klip haline getirilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.

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