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İznik’te yarım asırdır traktörlere hayat veriyor

13.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 26.belgeselinde İznik’te yarım asırdır traktör ustalığı yapan 65 yaşındaki Mehmet Eren’in hayatını ve mesleğini ele aldı.

İznik’te yarım asırdır traktörlere hayat veriyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede yarım asırdır İznik’te traktör ustalığı yaparak geçimini sağlayan Mehmet Eren icra ettiği mesleğini 70’li yıllardan bu yana aynı heyecanla devam ettiriyor.
1958 yılında Karasu da dünyaya gelen Mehmet Eren İlkokulu burada okuduktan sonra babasının isteğiyle 1975 yılında ailecek İznik’e taşınırlar. 1977’de İznik’te üç kardeş olarak traktör bakım, tamir servisini kurarlar. Yarım asra yakındır yaptığı çalışmalarla tarım sektörüne ve çiftçilere hizmet eden Eren hala işini aşkla devam ettiriyor.

“BAĞ BAHÇE TİPİ TRAKTÖRÜN ÇIKMASINA VESİLE OLDUK”

Esnaflıkta geçirdiği yarım asrı o günleri yaşarcasına anlatan Mehmet Eren (65) konuşmasında “Çiftçilerimize çok emeğimiz oldu. Fabrikaların ürettiği traktörler ilk başlarda İznik’te bağ ve bahçelere uymadı. Bizlerde buna bir formül geliştirdik ve uygulamaya başladık. Bu formülü biz uyguladıkça fabrika bunu fark etti. Bizlere mühendisler gönderdiler, çalışmalarımızı incelediler. Bizler fabrikaya giderek bunları anlattık. Bağ ve bahçe tipi traktörlerin çıkmasına vesile olduk. Gençlerimize tavsiyem büyüklerinin öneri ve söylediklerini dikkate alsınlar. Bir işi ehline danışsınlar. On düşünüp bir karar versinler. Ellerinde muhakkak bir zanaatları olsun. Ne iş yaparlarsa yapsınlar yedekte bir zanaat olsun. İşleri gider ama o zanaat her zaman elinde kalır” diye konuştu. Eren konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ve ekibine bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.


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