"İZOT Evden Otizm Festivali" İzmir'de sona erdi

"Arkadaşlarımız evlerinde, sanki gerçek bir sahneye çıkıyormuş gibi hazırlık yaptı. Bu durum onlara mutluluk verdi. Onlar mutlu olunca aileleri de sevinç yaşadı. Mutlu olan çocuklar ve gençler, problem davranışlarını azaltıyorlar. Ünlü konukların da katılımıyla onların da takipçilerine ulaşmaya başladık. Otizmli bireylerin ne kadar çok yeteneği olduğunu fark ettiler. Böylelikle toplumsal farkındalığı da sağlamış olduk."

