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İZSU'dan Konak'taki ana su borusu arızasıyla ilgili açıklama

10.08.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Konak ilçesindeki ana su borusunun patlaması sonucu meydana gelen arıza nedeniyle çalışmaların gece boyunca süreceğini, bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak'ın merkez ve çevre mahallelerine su sağlayan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi kavşağından geçen 600 milimetre çapında taşıyıcı çelik boruda meydana gelen arızayı giderme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kısa süreli su kesintilerinin yaşandığının aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa süreli su kesintisinin onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 saat içerisinde sona ermesi planlanıyor. İZSU ekipleri, bir yandan vanaları kapatarak boru içerisindeki su basıncını düşürürken arızayı gidermek için de kesintisiz mesai yapıyor. Çalışmanın 6 saat içerisinde tamamlanması ve hatta su verilmesi planlanıyor."

Ayrıca Uğur, Akdeniz, Konak, Faik Paşa, İsmet Kaptan, Kültür, Pazaryeri, Çankaya, Namık Kemal, Ülkü, Ali Reis, Yenigün, Fatih ve Bozkurt Mahallelerine saat 04.30'a kadar su verilemeyeceği de aktarıldı.

Öte yandan ana su borusunun patlaması sonucu trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama meydana gelmiş, patlama sonucu caddede su birikintileri oluşmuş, fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaşmıştı.

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