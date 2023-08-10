İZSU'dan Konak'taki ana su borusu arızasıyla ilgili açıklama

İZSU'dan yapılan açıklamada, Konak'ın merkez ve çevre mahallelerine su sağlayan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi kavşağından geçen 600 milimetre çapında taşıyıcı çelik boruda meydana gelen arızayı giderme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kısa süreli su kesintilerinin yaşandığının aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa süreli su kesintisinin onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 saat içerisinde sona ermesi planlanıyor. İZSU ekipleri, bir yandan vanaları kapatarak boru içerisindeki su basıncını düşürürken arızayı gidermek için de kesintisiz mesai yapıyor. Çalışmanın 6 saat içerisinde tamamlanması ve hatta su verilmesi planlanıyor."

Ayrıca Uğur, Akdeniz, Konak, Faik Paşa, İsmet Kaptan, Kültür, Pazaryeri, Çankaya, Namık Kemal, Ülkü, Ali Reis, Yenigün, Fatih ve Bozkurt Mahallelerine saat 04.30'a kadar su verilemeyeceği de aktarıldı.

Öte yandan ana su borusunun patlaması sonucu trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama meydana gelmiş, patlama sonucu caddede su birikintileri oluşmuş, fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaşmıştı.

