YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

31.07.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısının bu yıl 700'e ulaştığı tespit edildi.

İztuzu sahilindeki caretta caretta yuvalarının sayısı 700'e ulaştı

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan kumsalda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınıyor ve görevliler sahili gözetim altında tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, kaplumbağaların sahilde yuvalamaya devam ettiğini söyledi.

İztuzu'nda bereketli bir yuvalama sezonu geçtiğini belirten Kaska, "Ekiplerimiz tarafından 700. yuva tespit edildi. Sahilde geçmiş yıllarda tespit edilen en çok yuva sayısı 757 idi. Kaplumbağaların yuvalaması yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Sahilde rekor sayı olan 757’ye yaklaşacağımızı belki de geçeceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Kaska, koruma çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da ’Atlı Jandarma Timi’ göreve başladıAfyonkarahisar’da ’Atlı Jandarma Timi’ göreve başladı
İnternet kafeden telefon hırsızlığına adli kontrolİnternet kafeden telefon hırsızlığına adli kontrol
Motosikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiMotosikletiyle hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Muğla Ortaca Caretta Caretta iztuzu plajı

Muğla Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Hayat eczanesi
Merkez
Karaman eczanesi
Datca
Seki eczanesi
Fethiye
Hekimoglu eczanesi
Marmaris
Beyza eczanesi
Milas
Sener eczanesi
Ula
Tekin eczanesi
Yatagan
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.