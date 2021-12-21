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İzzet Altunmeşe oğlunu son yolculuğuna uğurlandı! Ayakta durmakta güçlük çekti

21.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

İzzet Altunmeşe oğlunu son yolculuğuna uğurlandı! Ayakta durmakta güçlük çekti

Bir hafta önce dayısının Mersin’de bulunan evine giden Ali Murat Altunmeşe, apartmanın 11’inci katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Altunmeşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Murat Altunmeşe'nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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Hürriyet'te yer alan habere göre, cenazesi Mersin'den İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe bugün Göktürk Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

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Oğlunun tabutunun başında dua okuyan İzzet Altınmeşe (yeşil montlu) ayakta durmakta güçlük çekti.

ÇOK SAYIDA OYUNDA ROL ALDI

Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979’da Ankara’da doğdu. ABD’deki North Brunswick Township High School ve Middlesex Community College okullarında aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010-2013’te İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Karanlık İşler”, “Açıl Kafam Açıl” ve “At” oyunlarında rol aldı. Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “İki Efendinin Uşağı”, “Çingeneler Gökyüzünde Yaşar”, “Sızı”, “Mevlana’dan Öyküler” ve “Üzgün Ağaçlar Ülkesi” oyunlarında da yer alan Altunmeşe ayrıca “Ali Baba ve 7 Cüceler”, “Bir Don Juan Öldürmek” filmleri ile “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisiyle seyirci karşısına çıktı.


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İzzet Altınmeşe
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