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İzzet Baysal Vakfından Sağlık Müdürlüğüne 660 bin liralık ekipman bağışı

BOLU HABERLERİ  | 17.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

İzzet Baysal Vakfından Sağlık Müdürlüğüne 660 bin liralık ekipman bağışı

İzzet Baysal Vakfı, Bolu'daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılması için toplam 660 bin lira değerinde cihazlar bağışladı.

Hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın kurduğu, eğitim ve sağlık alanında birçok eserler kazandıran İzzet Baysal Vakfı tarafından, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerin yoğun bakımlarında kullanılmak üzere 3 mekanik ventilatör, 4 yüksek akımlı oksijen cihazı ve 10 yoğun bakım monitörü bağışı yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile daha etkin mücadele edebilmek için, Bolu'da bulunan hastanelerimizin 3 adet mekanik ventilatör, 4 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 10 adet yoğun bakım monitörüne acilen ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulumuz çok zor günlerden geçtiğimizi göz önünde bulundurarak toplam değeri bu günkü dolar kuruyla yaklaşık 660 bin lira civarında olan cihazların alınmasına karar vermiştir."

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Bolu Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Vakfı koronavirüs Kovid-19

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