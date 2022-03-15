İzzet Yıldızhan'dan Gülşen'in kucak dansı için şoke eden yorum! "Oturduğu yeri..."

İzzet Yıldızhan yine Gülşen yorumuyla gündemde... "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle tepkilerin odağında olan türkücü yine kendini tutamadı. Muhabirler Yıldızhan'a Gülşen'in sahnede arkadaşının kucağına oturmasına dair fikirlerini sorunca türkücü sessiz kalmadı.

Önce konuşmak istemeyen İzzet Yıldızhan daha sonra kendini tutamadı. İzzet Yıldızhan "Herkes konuşuyor bir şey olmuyor ben bir cümle söylüyorum olay oluyor" dedi.

Türkücü konuşmasının devamında "Oturduğu yeri bilmeli" diyerek kahkaha attı.

Türkücünün sözleri ve kahkahası sosyal medyada tepki çekti.

