İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler!

Medyadan uzak ailesiyle yaşayan İzzet Yıldızhan'ın adı son günlerde ifşa dedikoduları ile anılmaya başlandı. Yapılan haberlerden sonra lüks yaşamı da araştırılmaya başlanan ünlü türkücünün kolundaki saatinin 220 bin TL ve parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğünün de 170 bin TL olduğu iddia edildi. Peki İzzet Yıldızhan kimdir, hayatı hakkında bilinmeyenler neler? İşte ilginç bir ailesi olan İzzet Yıldızhan'ın hayatı..

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyünde dünyaya gelen İzzet Yıldızhan'ın annesinin adı Suriye Zelal, babasının adı ise Mustafa'dır. Yıldızhan kendisi de dahil 15 kardeşten en küçüğüdür. Doğduğunda babasını kaybettiği için 15 çocukla annesi yalnız kalmış, bu yüzden kardeşleriyle birlikte tarlalarda çalışmaya başlamıştır. Çocukken pamuk işçiliği yapmış, dönem dönem ailesi ile birlikte sezonluk işçi olarak çalışmaya gitmiştir. İzzet Yıldızhan'ın şu an 9 çocuğu var ve hepsi de nikahsız 3 eşinden dünyaya gelmiştir.

İZZET YILDIZHAN'IN ÇOCUKLUĞU

İzzet Yıldızhan çocukluğu boyunca kendisinden büyük 5 abisi ile birlikte Adana'ya pamuk işçiliği yaparak para kazandı. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken sesi fark edildiğinde yakınlarının ısrarlarıyla başladı. Daha sonra gençlik dönemlerinde Ankara' pavyonlarında sahne almaya başladı.