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İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Son günlerde adı ifşa dedikoduları ile anılan türkücü İzzet Yıldızhan'ın hayatı konuşulmaya başlandı. Lüks yaşamı ile de gündem olan İzzet Yıldızhan kimdir, aslen nerelidir? İşte türkücü İzzet Yıldızhan'ın hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler...

İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler!

Medyadan uzak ailesiyle yaşayan İzzet Yıldızhan'ın adı son günlerde ifşa dedikoduları ile anılmaya başlandı. Yapılan haberlerden sonra lüks yaşamı da araştırılmaya başlanan ünlü türkücünün kolundaki saatinin 220 bin TL ve parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğünün de 170 bin TL olduğu iddia edildi. Peki İzzet Yıldızhan kimdir, hayatı hakkında bilinmeyenler neler? İşte ilginç bir ailesi olan İzzet Yıldızhan'ın hayatı..

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyünde dünyaya gelen İzzet Yıldızhan'ın annesinin adı Suriye Zelal, babasının adı ise Mustafa'dır. Yıldızhan kendisi de dahil 15 kardeşten en küçüğüdür. Doğduğunda babasını kaybettiği için 15 çocukla annesi yalnız kalmış, bu yüzden kardeşleriyle birlikte tarlalarda çalışmaya başlamıştır. Çocukken pamuk işçiliği yapmış, dönem dönem ailesi ile birlikte sezonluk işçi olarak çalışmaya gitmiştir. İzzet Yıldızhan'ın şu an 9 çocuğu var ve hepsi de nikahsız 3 eşinden dünyaya gelmiştir.

izzet yıldızhan kimdir

İZZET YILDIZHAN'IN ÇOCUKLUĞU

İzzet Yıldızhan çocukluğu boyunca kendisinden büyük 5 abisi ile birlikte Adana'ya pamuk işçiliği yaparak para kazandı. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken sesi fark edildiğinde yakınlarının ısrarlarıyla başladı. Daha sonra gençlik dönemlerinde Ankara' pavyonlarında sahne almaya başladı.

izzet yıldızhann

İZZET YILDIZHAN'IN EĞİTİM HAYATI

Eğitim hayatını hep dışarıdan bitirdiği için eğitime çok önem veren Yıldızhan çocuklarının eğitimi için elinden geleni yapıyor. Kendisi ilkokulu bile dışardan diploma alarak bitirdiği için, çocuklarının eğitimine büyük destek sağlıyor. Bazı çocuklarını İngiltere ve ABD'ye eğitim için gönderiyor.

Çocuklarının anneleri hakkında çok bilgi olmasa da Yıldızhan'ın klibinde oynayan mankenden bile çocuğu olduğu biliniyor.

3 çocuk yaptığı eşi kimdir? : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

izzet yıldızhan

Suriyeli eşi: İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

Ajda Ballıkaya kimdir? Klipte oynadı çocuk yaptı: İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı. İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.


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