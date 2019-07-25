Jabra Elite 65t: Bluetooth destekli kulak içi kulaklık

Jabra bu kulaklık için hem en iyi müzik hem de en iyi arama deneyimi için üretildiğini belirterek, bunların sonucunda da en özgür kullanım için hazır hale getirildiğini belirtiyor. Kablo yok, kafa bandı yok, minimal kulaklıklar ve başarılı bir ses kalitesi var. Ürünün kutusunu açtığımızda, kulaklıkları, hem taşıyıp hem de aynı zamanda şarj edebileceğimiz mini kutusunu, farklı boyutlarda kulaklık başlıklarını ve şarj için microUSB kablosunu görüyoruz. Tabii kullanım kılavuzu da var. Kablosuz kulak içi kulaklıklar olarak, ilk etapta ürün gözünüze büyük gelebilir. Bu büyüklükte bir kulaklık, kablosuz olarak, hele de hareket halindeyken kulakta nasıl durur diye merak etmeniz çok normal. Benim de ilk düşündüklerim bunlar olmuştu ve endişelerimin büyük ölçüde yersiz olduğunu gördüm. İkisi yaklaşık 12 buçuk gram ağırlıkta. Şarj ve taşıma kutusu ise 67 gram. İki kulaklıkta da kontrol tuşları yer alıyor ve 4’lü mikrofon sistemi mevcut. İster arama yapın, ister müzik dinleyin, isterseniz de sesli asistanlara komutlar verin.

Öncelikle kulaklıklarımızı kutusuna yerleştirip kabloyu bağlıyor ve şarj ediyoruz. 2 saatte tamamen şarj olabilen kulaklıklar, 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Tabii pilin yer aldığı kutuya yerleştirerek tekrar şarj edebiliyoruz ve kutudaki güçle birlikte toplamda 15 saate kadar kullanım mümkün oluyor. Evden ya da ofisinizden kısa sürede çıkmanız gerekiyor ve piliniz az diyelim, kulaklıkları 20 dakika şarj ederek yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Jabra Elite 65t’i önce ofiste, çalışırken, yani sabit bir işle ilgilenirken denedim. Kulaklarda konumlandırılması rahat ve güçlü bir tutuş hissi var. İsterseniz Android ve iOS işletim sistemli telefonunuz için Jabra’nın Sound+ uygulamasını indirebilir ve pek çok efekt ve ince ayar üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Ürünün ses kalitesi gerçekten çok başarılı Bass’lar ve tizler çok temiz. Uzun süreli kullanımda da kulakta bir rahatsızlık oluşturmuyor. En yüksek ses seviyesindeyken dışarıya çok az sızdırma yapabiliyor. Asıl merak ettiğim ise dış mekân kullanımıydı. Zira hareket halindeyken kulaklıkların kulakta nasıl duracağını merak ediyordum. Ufak ve kablosuz olduklarını göz önüne alırsak, örneğin yolda bir tanesini düşürüp kaybetmeyi istemeyiz, değil mi…

Jabra Elite 65t, dış mekân kullanımlarında da çok iyi. Hareket halindeyken, hafif yürüyüşlerde, koşularda, hatta spor yaparken bile kulaklarınızda güçlü şekilde konumlarını koruyabiliyorlar. Bu da sesin tamamen kulaklarınızla buluşmasını sağlarken, “Acaba şimdi kulağımdan düşer mi” endişelerini de azaltıyor. Azaltıyor diyorum, çünkü daha evvel bu tip bir ürün kullanmadıysanız, bu hissi aşabilmek için biraz vakit geçirmeniz gerekiyor. Jabra Elite 65t’nin bir diğer güzel özelliği ise HearThrough teknolojisi. Bu özellik sayesinde dışarıdan hiçbir şey duymuyorsunuz. Tabii isterseniz bu özelliği kapatabilir, bir yandan müzik dinlerken bir yandan da çevrede olanları duyabilirsiniz. Bu, özellikle dış mekân kullanımlarında pek çok kullanıcının istediği bir özellik bu. Ek olarak, müzik dinlerken kulaklıklardan birini çıkarırsanız, müzik de duruyor. Taktığınızda da kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Tabii isterseniz bir kulaklığınızı kapatıp, diğeriyle mono olarak müzik dinleyebilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.