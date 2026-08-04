Jadon Sancho çöktükçe çöküyor! 10. lig takımıyla antrenman yapıyor

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kırmızı Şeytanlar'a veda eden Jadon Sancho, kariyerinin yeni dönemi öncesinde sürpriz bir adımla gündeme geldi. Transfer döneminde şu ana kadar istediği teklifleri alamayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, fiziksel olarak hazır kalabilmek adına dikkat çeken bir tercih yaptı.

10. LİG EKİBİNİN TESİSLERİNDE ÇALIŞIYOR

Formunu korumak isteyen İngiliz futbolcu, İngiltere 10. Lig takımlarından Flixton ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Flixton'ın sahibi Christopher Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sancho'nun tesisleri kullanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Garcia, yıldız oyuncunun sadece kondisyonunu korumak ve yeni transferine hazırlanmak adına kulüplerinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek Sancho'ya teşekkür edip başarı diledi.

85 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Borussia Dortmund forması altında sergilediği yüksek performansla dünya devlerinin radarına giren Sancho, 2021 yazında 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Manchester ekibinde beklenen patlamayı yapamayan yetenekli futbolcu, bu süreçte Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa gibi takımlara kiralandı. Manchester United kariyeri boyunca toplam 83 resmi karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.