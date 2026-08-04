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Başakşehir'de Nuri Şahin'den sezon öncesi flaş karar!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda takımın önemli isimlerinden üç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Turuncu-lacivertli yönetimin kısa süre içinde bu oyuncularla yollarını resmen ayırması bekleniyor.

Başakşehir'de Nuri Şahin'den sezon öncesi flaş karar!
Emre Şen

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir'de yeni sezon planlamaları kapsamında takım içi dengeleri değiştirecek flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik patronu Nuri Şahin, kadro yapılanması ve hedefler doğrultusunda oldukça kritik bir karara imza attı.

Genç teknik adamın yönetime sunduğu raporun ardından üç önemli isim takım çalışmalarından uzaklaştırıldı. Teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda alınan kararla birlikte Berat Özdemir, Festy Ebosele ve Nuno da Costa kadro dışı bırakıldı.

Alınan bu sürpriz kararın ardından turuncu-lacivertli yönetimin, her üç futbolcuyla da vedalaşmak için hazırlıklara başladığı belirtildi. Başakşehir'in, oyuncuların menajerleriyle görüşerek sözleşme fesih veya transfer süreçlerini netleştirmesi ve kısa süre içerisinde yollarını tamamen ayırması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Nuri Şahin
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