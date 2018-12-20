SPOR

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nin Hatayspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Jailton, İstiklal Marşı okunurken yüzünü protokole değil, kale arkasına çevirdi. Jailton'un bu hareketinin nedeni ortaya çıktı.

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Gençlerbirilği'nn Brezilyalı futbolcusu Jailton, bugün Hatay ile oynanan Türkiye Kupası maçında futbolseverleri bir kez daha şaşırttı.

Jailton, geçen sezon Ankara'da Galatasaray ile oynanan maçta İstklal Marşı esnasında yüzünü protokol yerine kale arkasına çevirmişti.

Brezilyalı futbolcunun bu hareketi neden yaptığı da ortaya çıktı.

Tüm futbolcular protokole dönük vaziyette İstklal Marşı'nı okurken 28 yaşındaki futbolcu, Türk bayrağına saygıdan dolayı kale arkası tribünündeki bu alana yüzünü çevirdi.

Brezilyalı futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Du3HGHeWsAAQeBX

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Antalya tek golle turladıAntalya tek golle turladı
Gençlerbirliği'ne kupa şokuGençlerbirliği'ne kupa şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Jailton istiklal marşı

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

O tavır takdir topladı! İstiklal Marşı okunurken...

Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Antalya tek golle turladı

Hatayspor 2 - 0 Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Gençlerbirliği'ne kupa şoku

Kayserispor 4 - 1 Altay (Ziraat Türkiye Kupası)

Kayserispor kupada da kayıpsız

Kasımpaşa 4 - 1 Menemen Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Paşa farka koştu, tur atladı

Kahramanmaraşspor 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Alanya yenilse de turladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.