Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Gençlerbirilği'nn Brezilyalı futbolcusu Jailton, bugün Hatay ile oynanan Türkiye Kupası maçında futbolseverleri bir kez daha şaşırttı.

Jailton, geçen sezon Ankara'da Galatasaray ile oynanan maçta İstklal Marşı esnasında yüzünü protokol yerine kale arkasına çevirmişti.

Brezilyalı futbolcunun bu hareketi neden yaptığı da ortaya çıktı.

Tüm futbolcular protokole dönük vaziyette İstklal Marşı'nı okurken 28 yaşındaki futbolcu, Türk bayrağına saygıdan dolayı kale arkası tribünündeki bu alana yüzünü çevirdi.

Brezilyalı futbolcunun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.





