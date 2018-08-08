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Jak Ali Harvey'den bronz madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalinde milli atlet Jak Ali Harvey, bronz madalya elde etti.

Jak Ali Harvey'den bronz madalya

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında, erkekler 100 metre finali koşuldu. Milli sporcu Jak Ali Harvey, finalde 10.01'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı atlet, 2016'da Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Büyük Britanyalı atlet Zharnel Hughes, 9.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olurken, vatandaşı Reece Prescod 9.96'lık süresiyle gümüş madalya elde etti. Final mücadelesinde yarışan diğer milli atlet Emre Zafer Barnes ise 10.29'luk derecesiyle yarışı 7'nci sırada tamamladı.

KADINLARDA KAZANAN DINA ASHER-SMITH
Kadınlar 100 metre finalini ise 10.85'lik derecesiyle İngiliz Dina Asher-Smith kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyayı 10.98'lik derecesiyle Alman Gina Lückenkemper, bronz madalyayı ise 10.99'luk zamanlamasıyla Hollandalı Dafne Schippers elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jak Ali Harvey Avrupa Atletizm Şampiyonası

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