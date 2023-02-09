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JAK ekiplerince 12 yaşındaki çocuk, 71 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan JAK timleri, 71 saat sonra 12 yaşındaki çocuğu enkazın altından sağ olarak çıkarttı.

JAK ekiplerince 12 yaşındaki çocuk, 71 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kastamonu JAK Timi, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Muhammet Emin isimli çocuğu, 71 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkarttı. Enkazdan çıkartılan Muhammed Emin, sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.

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Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum havadan görüntülendiÜzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
deprem

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