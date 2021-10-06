Jake Gyllenhaal’dan bomba Jennifer Aniston itirafı: Aşk sahneleri işkence gibiydi

Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston'a aşık olduğunu ve aktrisle aşk sahneleri çekmenin işkence çekmek gibi olduğunu açıkladı. İkili 2002 yapımı 'The Good Girl' filminde birlikte rol aldı. 40 yaşındaki oyuncu, o dönem aşık olduğu 52 yaşındaki 'Friends' aktrisiyle birlikte aynı filmde rol almanın kolay olmadığını söyledi.

SUNUCUDAN İŞKENCE SORUSU

Pazartesi günü 'The Howard Stern Show' ile yaptığı röportajda konuşan Gyllenhaal, sunucunun gerçek hayatta hoşlandığı biriyle aşk sahneleri çekmenin 'işkence' olup olmadığı sorusu üzerine dikkat çeken bir cevap verdi.

"İKİSİNİN KARIŞIMI GİBİYDİ"

Jake Gyllenhaal soruyu, "Ah evet, işkenceydi, evet öyleydi. Ama aynı zamanda işkence değildi. Hadi ama, ikisinin karışımı gibiydi." diye yanıtladı. Ama aşk sahnelerinin "mekanik doğası"nın böyle olduğunu, neyse ki Jennifer'a karşı gerçek duygularını iyi bir şekilde saklamayı başardığını söyledi.

