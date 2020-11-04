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  4. Jamaikalı golcü futbolcu Orgill, Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu:

Jamaikalı golcü futbolcu Orgill, Antalyaspor'a transfer olduğu için mutlu:

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 21:00 | Son Güncelleme

"Kendimi buraya ait hissediyorum" - "Her şeyi en doğru şekilde yapıp puan tablosunun üst sıralarında yer alacağız"

Fraport TAV Antalyaspor'un forvet oyuncusu Dever Orgill, kırmızı-beyazlı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Kulübün YouTube kanalında beşincisi yayımlanan "Soru-Cevap" programında açıklamalarda bulunan Orgill, babasının desteğiyle futbola başladığını ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

Ailesinde başka futbolcuların da olduğunu anlatan Orgill, oğlunun ileride profesyonel bir futbolcu olmasını istediğini dile getirdi.

Türkiye'ye gelmeden önce nasıl bir deneyim yaşayacağı konusunda herhangi bir fikrinin olmadığını ifade eden Orgill, "Türkiye'ye geldiğimde çok misafirperver bir ülke olduğunu gördüm. İnsanlar çok sıcak. Önce Ankara'ya geldim. Orası da güzel bir şehir. Şimdi Antalya'dayım. Ailem Antalya'yı çok sevdi." dedi.

Antalyaspor'da forma giymeyi kendisinin de çok istediğini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Antalyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Orgill, ülkesi Jamaika'nın Antalya ile benzerlikleri olduğunu vurguladı.

Antalyaspor'da tam anlamıyla aile ortamının bulunduğuna işaret eden Orgill, kulüpte antrenörler, destek ekibi ve personelin kendisine çok yardımda bulunduğunu kaydetti.

Dever Orgill, Türkiye liginin kendi oyun tarzına uygun olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de çok sayıda yıldız oyuncu bulunuyor. Özel yetenekleri olan oyuncular var. Bu deneyimi yaşamak benim için eşsiz." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Orgill, "Bizlere inandıklarını düşünüyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Her şeyi en doğru şekilde yapıp puan tablosunun üst sıralarında yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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