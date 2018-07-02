James Nunnally ile Houston Rockets ilgileniyor!

Geçtiğimiz iki sezon Fenerbahçe forması giyen James Nunnally'nin yeni adresi NBA olacak gibi gözüküyor.

Bir süre önce Portland Trail Blazers ile özel idmana çıktığı iddia edilen ABD'li oyuncu ile Houston Rockets'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki basketbolcunun ayrıca Minnesota Timberwolves ile de transfer görüşmesi yapabileceği gelen haberler arasında.

James Nunnally geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Doğuş formasıyla çıktığı 29 EuroLeague maçında 9.3 sayı, 2 ribaunt ve 1.3 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. ABD'li basketbolcu daha önce NBA'de Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks takımlarıyla da boy göstermişti.

(Eurosport)

