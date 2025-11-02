Jamie Vardy İtalya'da defteri açtı! Cremonese formasıyla ilk golünü attı!

Jamie Vardy, futbol kariyerine İtalya'da yeni bir soluk getiriyor. Leicester City'deki efsanevi günlerinin ardından Cremonese'ye transfer olan 38 yaşındaki forvet, Atalanta ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü kaydetti.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Vardy, gol atmanın mutluluğunu dile getirirken, galibiyeti kaçırdıkları için duyduğu hayal kırıklığını da gizlemedi. "İlk golümü attığım için çok mutluyum, ancak bu kadar geç öne geçtikten sonra üç puanı alamadığımız için biraz hayal kırıklığına uğradım. Yine de, doğru yönde atılmış bir adım," dedi.

Vardy, İtalya'daki futbolun Premier Lig'den farklı olduğuna dikkat çekerek, Serie A'daki taktiksel yaklaşımları değerlendirdi. Premier Lig'in yüksek tempolu ve sürekli bir uçtan uca oyun anlayışına sahip olduğunu belirten Vardy, Serie A'da topa daha fazla sahip olmanın ve doğru pozisyonlarda bulunmanın kritik olduğunu vurguladı. "Burada daha taktiksel ve topa sahip olmaya dayalı bir oyun var. Premier Lig'de yüksek yoğunluk ve yüksek hızda bir oyun var. Burada topa daha fazla sahip oluyorsunuz, ancak doğru pozisyonlarda olmak önemli," şeklinde konuştu.