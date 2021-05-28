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Jan Olde Riekerink, Türkiye'ye geri döndü

28.05.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, Türkiye'ye geri döndü. İşte ayrıntılar...

Jan Olde Riekerink, Türkiye'ye geri döndü

Galatasaray'la hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı kazanan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'un yeni CEO'su oldu.

3.Lig ekiplerinden İskenderunspor "Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

58 yaşındaki Jan Olde Riekerink, son olarak Güney Afrika ekibi Cape Town City'yi çalıştırdı.

Galatasaray'ın başında 11 ay görev yapan Riekerink, sarı-kırmızılı takımla Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İskenderun
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